大谷、千賀から二塁打 ダルビッシュはブルワーズ戦―米大リーグ
2023年08月26日10時15分
【ニューヨーク時事】米大リーグは２５日、各地で行われ、エンゼルスの大谷はメッツ戦に２番指名打者で出場し、先発登板した千賀から三回に二塁打を放った。試合は五回を終えてエンゼルスが２―１でリード。
パドレスのダルビッシュは９勝目を懸けてブルワーズ戦に先発。レッドソックスの吉田はドジャース戦に４番左翼で出場し、五回に右前打を放った。カブスの鈴木はパイレーツ戦で６番右翼に入り、七回までに２安打。
大谷、千賀から二塁打 ダルビッシュはブルワーズ戦―米大リーグ
2023年08月26日10時15分
【ニューヨーク時事】米大リーグは２５日、各地で行われ、エンゼルスの大谷はメッツ戦に２番指名打者で出場し、先発登板した千賀から三回に二塁打を放った。試合は五回を終えてエンゼルスが２―１でリード。
パドレスのダルビッシュは９勝目を懸けてブルワーズ戦に先発。レッドソックスの吉田はドジャース戦に４番左翼で出場し、五回に右前打を放った。カブスの鈴木はパイレーツ戦で６番右翼に入り、七回までに２安打。
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