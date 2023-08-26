【ニューヨーク時事】週末２５日のニューヨーク外国為替市場では、パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の講演が追加利上げに積極的と受け止められ、円売り・ドル買いが進行した。円相場は一時１ドル＝１４６円台後半と、昨年１１月以来９カ月半ぶりの安値に下落。午後５時現在は１４６円４０～５０銭と、前日同時刻比６２銭の円安・ドル高となった。