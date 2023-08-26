ＮＹ円下落、１４６円台半ば 一時９カ月半ぶり円安水準
2023年08月26日06時51分
【ニューヨーク時事】週末２５日のニューヨーク外国為替市場では、パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の講演が追加利上げに積極的と受け止められ、円売り・ドル買いが進行した。円相場は一時１ドル＝１４６円台後半と、昨年１１月以来９カ月半ぶりの安値に下落。午後５時現在は１４６円４０～５０銭と、前日同時刻比６２銭の円安・ドル高となった。
ＮＹ円下落、１４６円台半ば 一時９カ月半ぶり円安水準
2023年08月26日06時51分
【ニューヨーク時事】週末２５日のニューヨーク外国為替市場では、パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の講演が追加利上げに積極的と受け止められ、円売り・ドル買いが進行した。円相場は一時１ドル＝１４６円台後半と、昨年１１月以来９カ月半ぶりの安値に下落。午後５時現在は１４６円４０～５０銭と、前日同時刻比６２銭の円安・ドル高となった。
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