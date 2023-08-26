【ジャクソンホール時事】欧州中央銀行（ＥＣＢ）のラガルド総裁は２５日、米西部ワイオミング州で開かれている「ジャクソンホール会議」で講演し、政策金利は物価安定を回復させる上で必要な限り、「十分に景気抑制的な水準」で維持する考えを示した。

ユーロ圏のインフレ率はＥＣＢが目標とする２％を大きく上回っている。ラガルド氏は政策運営に際し、インフレ抑制を優先するため、金融を引き締める姿勢を堅持した。