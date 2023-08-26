【ニューヨーク時事】週末２５日のニューヨーク株式相場は、買い戻しが入って反発した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が講演で追加利上げの可能性に言及したものの、影響は限定的だった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比２４７．４８ドル高の３万４３４６．９０ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１２６．６８ポイント高の１万３５９０．６５で引けた。