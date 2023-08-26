五輪代表選手の横顔 陸上
2023年08月26日05時14分
【陸上】
▽女子やり投げ
北口 榛花（きたぐち・はるか）ＪＡＬ。日大出。１５年世界ユース選手権優勝。２１年東京五輪は１２位。ダイヤモンドリーグでは２２年６月に全種目を通じて日本勢初優勝を遂げ、通算４勝。同年世界選手権で銅メダル。今年７月に日本記録を６７メートル０４に更新した。２５歳。北海道出身。（時事）
五輪代表選手の横顔 陸上
2023年08月26日05時14分
【陸上】
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北口 榛花（きたぐち・はるか）ＪＡＬ。日大出。１５年世界ユース選手権優勝。２１年東京五輪は１２位。ダイヤモンドリーグでは２２年６月に全種目を通じて日本勢初優勝を遂げ、通算４勝。同年世界選手権で銅メダル。今年７月に日本記録を６７メートル０４に更新した。２５歳。北海道出身。（時事）
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