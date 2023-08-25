ＮＹ円、１４６円近辺
2023年08月25日22時31分
【ニューヨーク時事】週末２５日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の講演を控えて様子見気分が広がる中、１ドル＝１４６円近辺で小動きとなった。午前９時現在は１４５円９５銭～１４６円０５銭と、前日午後５時比１７銭の円安・ドル高。
ＮＹ円、１４６円近辺
2023年08月25日22時31分
【ニューヨーク時事】週末２５日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の講演を控えて様子見気分が広がる中、１ドル＝１４６円近辺で小動きとなった。午前９時現在は１４５円９５銭～１４６円０５銭と、前日午後５時比１７銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル