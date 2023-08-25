浦和が勝つ Ｊ１
2023年08月25日21時02分
明治安田Ｊ１リーグは２５日、神奈川・レモンガススタジアム平塚で第２５節の１試合が行われ、前節４位の浦和は湘南を１―０で下し、勝ち点を４４に伸ばした。
第２５節の残り８試合は２６日に行われる。
浦和が勝つ Ｊ１
2023年08月25日21時02分
明治安田Ｊ１リーグは２５日、神奈川・レモンガススタジアム平塚で第２５節の１試合が行われ、前節４位の浦和は湘南を１―０で下し、勝ち点を４４に伸ばした。
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