中京、河南など８強入り 全国高校軟式野球
2023年08月25日20時57分
第６８回全国高校軟式野球選手権大会は２５日、兵庫県の明石トーカロ球場などで１回戦４試合が行われ、前回優勝の中京（東海・岐阜）、河南（大阪）、富山第一（北信越・富山）、登別明日中教校（北海道）が準々決勝に進んだ。
中京は井原（東中国・岡山）に６―４、河南は秋田（西東北・秋田）に８―１で勝利。富山第一は福岡大大濠（北部九州・福岡）を３―１、登別明日中教校は崇徳（西中国・広島）を４―０で下した。
中京、河南など８強入り 全国高校軟式野球
2023年08月25日20時57分
第６８回全国高校軟式野球選手権大会は２５日、兵庫県の明石トーカロ球場などで１回戦４試合が行われ、前回優勝の中京（東海・岐阜）、河南（大阪）、富山第一（北信越・富山）、登別明日中教校（北海道）が準々決勝に進んだ。
中京は井原（東中国・岡山）に６―４、河南は秋田（西東北・秋田）に８―１で勝利。富山第一は福岡大大濠（北部九州・福岡）を３―１、登別明日中教校は崇徳（西中国・広島）を４―０で下した。
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