西武が連敗を３で止めた。先発平良は球威があり、８回無失点で８勝目。打線は六回にマキノンの中前打と渡部の２点二塁打で３点先取。七回には源田の２点適時打で突き放した。日本ハムは上沢が突如つかまり、打線は無得点に終わった。