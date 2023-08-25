【ブダペスト時事】陸上の世界選手権第７日は２５日、ブダペストで行われ、男子やり投げ予選でディーン元気（ミズノ）は７９メートル２１で全体１４位となり、１２人による決勝に進めなかった。小椋健司（エイジェック）、崎山雄太（愛媛陸協）も敗退。

男子十種競技は前半５種目が行われ、丸山優真（住友電工）が出場した。