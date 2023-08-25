円、１４５円台後半 ロンドン外為
2023年08月25日20時21分
【ロンドン時事】週末２５日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の講演を控えて様子見ムードが強い中、１ドル＝１４５円台後半で小動きとなった。正午現在は１４５円８８～９８銭と、前日午後４時比３３銭の円安・ドル高。
円、１４５円台後半 ロンドン外為
2023年08月25日20時21分
【ロンドン時事】週末２５日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の講演を控えて様子見ムードが強い中、１ドル＝１４５円台後半で小動きとなった。正午現在は１４５円８８～９８銭と、前日午後４時比３３銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル