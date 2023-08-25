空港地上業務の団体設立 ５０社加盟、人材難解消目指す
2023年08月25日20時10分
空港で飛行機の誘導や旅客案内などの地上業務を手掛ける５０社が２５日、初の業界団体「空港グランドハンドリング協会」（東京）を設立した。全日本空輸や日本航空など航空会社の系列や、独立系の事業者が加盟。コロナ禍後の需要回復で地上業務の人手不足が深刻化しており、働き手の処遇改善や業界の認知度向上に取り組んで人材難の解消を目指す。
空港地上業務の団体設立 ５０社加盟、人材難解消目指す
2023年08月25日20時10分
空港で飛行機の誘導や旅客案内などの地上業務を手掛ける５０社が２５日、初の業界団体「空港グランドハンドリング協会」（東京）を設立した。全日本空輸や日本航空など航空会社の系列や、独立系の事業者が加盟。コロナ禍後の需要回復で地上業務の人手不足が深刻化しており、働き手の処遇改善や業界の認知度向上に取り組んで人材難の解消を目指す。
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