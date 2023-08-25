芝野二冠が先勝 囲碁・名人戦
2023年08月25日19時33分
囲碁の芝野虎丸名人（２３）＝十段と合わせ二冠＝に井山裕太二冠（３４）＝王座、碁聖＝が挑戦する第４８期名人戦７番勝負の第１局が２４、２５日、東京都内で打たれ、芝野二冠が２４６手で白番中押し勝ちした。第２局は９月２、３日に鹿児島県霧島市で打たれる。
芝野二冠が先勝 囲碁・名人戦
2023年08月25日19時33分
囲碁の芝野虎丸名人（２３）＝十段と合わせ二冠＝に井山裕太二冠（３４）＝王座、碁聖＝が挑戦する第４８期名人戦７番勝負の第１局が２４、２５日、東京都内で打たれ、芝野二冠が２４６手で白番中押し勝ちした。第２局は９月２、３日に鹿児島県霧島市で打たれる。
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