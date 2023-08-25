ＩＡＥＡトップ「最後の１滴まで関与」 処理水巡り林外相と会談
2023年08月25日19時24分
東京電力福島第１原発の処理水の海洋放出開始を受け、林芳正外相は２５日午後、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）のグロッシ事務局長とテレビ会談した。グロッシ氏は処理水について「最後の一滴が放出されるまで関与していく」と表明。両氏は今後も緊密に連携していくことを確認した。
ＩＡＥＡトップ「最後の１滴まで関与」 処理水巡り林外相と会談
2023年08月25日19時24分
東京電力福島第１原発の処理水の海洋放出開始を受け、林芳正外相は２５日午後、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）のグロッシ事務局長とテレビ会談した。グロッシ氏は処理水について「最後の一滴が放出されるまで関与していく」と表明。両氏は今後も緊密に連携していくことを確認した。
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