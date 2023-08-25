円相場、１４６円０５～０６銭 ２５日午後５時現在
2023年08月25日17時05分
２５日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４６円０５～０６銭と、前日（１４５円３２～３３銭）に比べ７３銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４６円０５～０６銭 ２５日午後５時現在
2023年08月25日17時05分
２５日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４６円０５～０６銭と、前日（１４５円３２～３３銭）に比べ７３銭の円安・ドル高となった。
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