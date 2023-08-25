新潮文芸振興会は２５日、第２２回小林秀雄賞が「三島由紀夫論」（平野啓一郎著、新潮社）に決まったと発表した。第２２回新潮ドキュメント賞は「太陽の子 日本がアフリカに置き去りにした秘密」（三浦英之著、集英社）。賞金各１００万円。贈呈式は１０月６日、東京都内で。