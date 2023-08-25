大島宏彦氏死去（元中日新聞社会長、元中日ドラゴンズオーナー）
2023年08月25日16時23分
大島 宏彦氏（おおしま・ひろひこ＝元中日新聞社会長、元中日ドラゴンズオーナー）２３日午前６時１２分、呼吸不全のため名古屋市内の病院で死去、８９歳。同市出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は長男で中日新聞社社長の宇一郎（ういちろう）さん。後日お別れの会を行う。連絡先は中日新聞社秘書部０５２（２３１）２９２２。
大島宏彦氏死去（元中日新聞社会長、元中日ドラゴンズオーナー）
2023年08月25日16時23分
大島 宏彦氏（おおしま・ひろひこ＝元中日新聞社会長、元中日ドラゴンズオーナー）２３日午前６時１２分、呼吸不全のため名古屋市内の病院で死去、８９歳。同市出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は長男で中日新聞社社長の宇一郎（ういちろう）さん。後日お別れの会を行う。連絡先は中日新聞社秘書部０５２（２３１）２９２２。
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