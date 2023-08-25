セ・リーグ公示（２５日） プロ野球
2023年08月25日16時16分
【出場選手登録】▽ヤクルト・高梨裕稔投手、石川雅規投手▽巨人・高橋優貴投手▽中日・近藤廉投手
【同抹消】▽ヤクルト・大西広樹投手、北村恵吾内野手▽中日・溝脇隼人内野手（再登録は９月４日以降）
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