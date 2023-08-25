厚生労働省は２５日、全国約５０００の定点医療機関から１４～２０日に報告された新型コロナウイルスの新規感染者が計８万６７５６人だったと発表した。医療機関１カ所あたりの平均は１７．８４人で、前週（１４．１６人）の１．２６倍。



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都道府県別では、岐阜の３１．０３人が最多で、岩手（３０．４２人）、秋田（２８．４８人）、茨城（２７．４２人）と続いた。