コロナ定点、前週比１．２６倍 厚労省
2023年08月25日15時46分
厚生労働省は２５日、全国約５０００の定点医療機関から１４～２０日に報告された新型コロナウイルスの新規感染者が計８万６７５６人だったと発表した。医療機関１カ所あたりの平均は１７．８４人で、前週（１４．１６人）の１．２６倍。
新型コロナ、専門家会議を刷新 尾身茂氏は退任、分科会廃止へ―政府
都道府県別では、岐阜の３１．０３人が最多で、岩手（３０．４２人）、秋田（２８．４８人）、茨城（２７．４２人）と続いた。
コロナ定点、前週比１．２６倍 厚労省
2023年08月25日15時46分
厚生労働省は２５日、全国約５０００の定点医療機関から１４～２０日に報告された新型コロナウイルスの新規感染者が計８万６７５６人だったと発表した。医療機関１カ所あたりの平均は１７．８４人で、前週（１４．１６人）の１．２６倍。
新型コロナ、専門家会議を刷新 尾身茂氏は退任、分科会廃止へ―政府
都道府県別では、岐阜の３１．０３人が最多で、岩手（３０．４２人）、秋田（２８．４８人）、茨城（２７．４２人）と続いた。
こんな記事も
社会用語
社会
処理水放出海域、検出限界下回る トリチウム濃度―東電(08/25 17:47)
おかゆうたさん死去 漫才師(08/25 17:24)
「完全無償化」、来年度から段階的に 高校授業料、所得制限なし―大阪(08/25 17:06)
ウラン濃縮工場の生産再開 ６年ぶり「安全最優先で」―日本原燃(08/25 17:03)
小林秀雄賞に「三島由紀夫論」(08/25 16:58)
南鳥島近海で台風１０号発生 ２８日に東北・北海道沖か―気象庁(08/25 16:42)
岩間死刑囚が病死 マニラ保険金殺人―法務省(08/25 15:50)
コロナ定点、前週比１．２６倍 厚労省(08/25 15:46)
社会保障費増で３３．７兆円 ２４年度概算要求―厚労省(08/25 15:26)
Ｈ２Ａ発射、２８日に再延期 三菱重工(08/25 15:17)
詐欺容疑の男性２人不起訴 名古屋地検(08/25 14:47)
親子３人を鑑定留置へ ススキノの男性殺害―札幌地検(08/25 14:15)
中国で食塩買いだめ 「海の汚染が心配」(08/25 13:31)
大規模地震でも倒壊回避 耐震基準、強化の歴史―既存建物改修が課題に・関東大震災１００年(08/25 13:31)
「昆虫の聖地」ツアー、起爆剤に カブトムシ・クワガタ…希少動物も―多様性育む里山、福島・田村市(08/25 13:31)
マイナポイント、ミス１９１件に 総務省(08/25 13:15)
新型コロナ、専門家会議を刷新 尾身茂氏は退任、分科会廃止へ―政府(08/25 12:51)
古川さん出発、１日延期 ２６日夕方に―ＮＡＳＡ(08/25 12:35)
運送会社社長、詐取認める 楽天モバイルから９８億円―東京地裁(08/25 12:23)
大雨被害、激甚災害に指定 政府(08/25 11:57)
隈研吾氏の予土線応援ベンチ 愛媛、高知県〔地域〕(08/25 11:53)
水産業界、拭えぬ風評懸念 既に実害、「輸出半減」の声も―処理水放出(08/25 11:04)
学校の多忙化対策に重点 総額５兆９２１６億円で調整―文科省概算要求(08/25 10:57)
南鳥島近海で台風１０号発生 ２８日に東北・北海道沖か―気象庁(08/25 10:46)
秋篠宮ご夫妻のベトナム訪問決定 ９月下旬、外交樹立５０年で(08/25 10:35)
「うらじゃ」踊り、２８００人熱演 岡山市〔地域〕(08/25 10:28)
県産フルーツ、馳知事が駅でＰＲ 石川県〔地域〕(08/25 10:25)
多彩な人材を特集、紹介 ２３年版警察白書(08/25 10:22)
紀伊水道で船衝突、２人不明 ３人救助―海保(08/25 09:04)
青森、岩手、宮城で震度３(08/25 08:11)