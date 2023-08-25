コロナ定点、前週比１．２６倍 厚労省
2023年08月25日15時46分
厚生労働省は２５日、全国約５０００の定点医療機関から１４～２０日に報告された新型コロナウイルスの新規感染者が計８万６７５６人だったと発表した。医療機関１カ所あたりの平均は１７．８４人で、前週（１４．１６人）の１．２６倍。
新型コロナ、専門家会議を刷新 尾身茂氏は退任、分科会廃止へ―政府
都道府県別では、岐阜の３１．０３人が最多で、岩手（３０．４２人）、秋田（２８．４８人）、茨城（２７．４２人）と続いた。
コロナ定点、前週比１．２６倍 厚労省
2023年08月25日15時46分
厚生労働省は２５日、全国約５０００の定点医療機関から１４～２０日に報告された新型コロナウイルスの新規感染者が計８万６７５６人だったと発表した。医療機関１カ所あたりの平均は１７．８４人で、前週（１４．１６人）の１．２６倍。
新型コロナ、専門家会議を刷新 尾身茂氏は退任、分科会廃止へ―政府
都道府県別では、岐阜の３１．０３人が最多で、岩手（３０．４２人）、秋田（２８．４８人）、茨城（２７．４２人）と続いた。
こんな記事も
新型コロナウイルス最新情報
下水のウイルス調査で協議会 感染状況把握へ設立―札幌市など(08/25 18:43)
コロナ定点、前週比１．２６倍 厚労省(08/25 15:46)
新型コロナ、専門家会議を刷新 尾身茂氏は退任、分科会廃止へ―政府(08/25 12:51)
感染症危機管理監に栗生氏(08/25 12:26)
米、ＲＳウイルスワクチン承認 ファイザー製、日本でも申請(08/22 08:47)
接種後死亡、４７人に一時金 支給計１５６人に、コロナワクチン―厚労省(08/21 20:32)
極東ロシア・平壌便、今月再開 コロナで国境封鎖後初(08/18 21:32)
研究者が腸チフス発症 業務で菌取り扱う―国立感染研(08/18 19:54)
お盆旅客９３５万人、前年比３７％増 コロナ禍前の８割超に―ＪＲ各社(08/18 18:10)
コロナ定点、２週連続で減少 前週比０．９０倍―厚労省(08/18 17:17)
コロナ対応でうつ病、労災認定 介護施設職員、遺体搬送に従事―兵庫(08/18 13:04)
交通量、コロナ前の８９％ お盆の高速道路、台風も影響(08/17 18:07)
北朝鮮選手団が中国入国か コロナで国境封鎖後初(08/16 17:36)
１５日、終戦から７８年 戦没者追悼式を開催―東京(08/14 16:23)
コロナ定点、前週比０．９９倍 厚労省(08/14 16:12)
中国、訪日団体旅行を解禁へ きょうにも、３年半ぶり(08/10 12:17)
新型コロナ、注意喚起の目安公表 確保病床の使用率５０％超など―厚労省(08/10 04:52)
コロナ業務で過大請求 １．５億円超―電通北海道(08/09 21:13)
近ツー社長が辞任 コロナ事業で過大請求、最大９億円―親会社社長は報酬返納(08/09 19:31)
ワクチン、来年度方針を議論 新型コロナ、接種類型や対象者―厚労省部会(08/09 12:30)
７月企業倒産、１６カ月連続増 コロナ後最大伸び、返済が負担―民間調査会社(08/08 17:06)
〔決算〕宝ＨＤ、２３年４～６月期は増収減益 コロナ検査関係試薬の需要減で(08/08 16:36)
感染症統括庁、来月発足を閣議決定(08/08 12:28)
ＪＲ西日本、残業代未払い１３００万円 コロナ禍で５５人に対し(08/07 20:06)
コロナ秋接種、９月２０日開始 「ＸＢＢ」対応ワクチン―厚労省(08/07 15:39)
中国の自動車材料事業から撤退 コロナ禍で業績悪化―帝人(08/07 14:38)
帝人、中国の自動車材料事業から撤退 コロナ禍で業績悪化(08/07 13:27)
コロナ、感染レベルの指標検討 定点医療機関の患者数巡り―厚労省(08/04 19:54)
詐欺罪で鳥取県議を追起訴 コロナ対策助成金―松山地検(08/04 17:09)
社会保障給付費１３８兆円 ２１年度、コロナで最高更新―厚労省(08/04 15:37)