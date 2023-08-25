２５日の東京株式市場で、日経平均株価は大幅に反落し、下げ幅が一時前日比７００円を超えた。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長の講演を控え、米国での金融引き締め長期化への警戒感から、半導体関連株などが売られ一段安となった。終値は６６２円９３銭安の３万１６２４円２８銭。