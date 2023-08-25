台湾総統、来月エスワティニ訪問 アフリカ唯一の外交相手
2023年08月25日14時28分
【台北時事】台湾総統府は２５日、蔡英文総統が９月５～８日の日程でアフリカのエスワティニ（旧スワジランド）を訪問すると発表した。同国はアフリカで唯一、台湾と正式な外交関係を結んでおり、総統府は「訪問を通じ協力関係を一層強化したい」とコメントした。
台湾総統、来月エスワティニ訪問 アフリカ唯一の外交相手
2023年08月25日14時28分
【台北時事】台湾総統府は２５日、蔡英文総統が９月５～８日の日程でアフリカのエスワティニ（旧スワジランド）を訪問すると発表した。同国はアフリカで唯一、台湾と正式な外交関係を結んでおり、総統府は「訪問を通じ協力関係を一層強化したい」とコメントした。
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ウォール・ストリート・ジャーナル