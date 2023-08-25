ＮＥＣ、画像分析で被災状況素早く把握 大規模言語モデル活用、２５年度実用化
2023年08月25日13時35分
ＮＥＣは２５日、地震や水害などの災害時に現場画像を分析して被災状況を素早く的確に把握できる技術を開発したと発表した。文章などを自動生成するための基盤技術の大規模言語モデル（ＬＬＭ）と画像解析技術を掛け合わせ、災害時の避難誘導や救助といった初動対応を加速させる。実証実験などを経て、２０２５年度中の実用化を目指す。
ＮＥＣ、画像分析で被災状況素早く把握 大規模言語モデル活用、…
2023年08月25日13時35分
ＮＥＣは２５日、地震や水害などの災害時に現場画像を分析して被災状況を素早く的確に把握できる技術を開発したと発表した。文章などを自動生成するための基盤技術の大規模言語モデル（ＬＬＭ）と画像解析技術を掛け合わせ、災害時の避難誘導や救助といった初動対応を加速させる。実証実験などを経て、２０２５年度中の実用化を目指す。
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