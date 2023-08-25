ガソリン補助拡充、与党と検討 既存予算活用も―鈴木財務相
2023年08月25日12時37分
鈴木俊一財務相は２５日の閣議後記者会見で、岸田文雄首相がガソリン価格高騰対策を月内に策定するよう与党に指示したことについて、「与党や事業を所管する経済産業省と連携しつつ検討を進めていきたい」と語った。ガソリン補助金の拡充に伴う財源には、使い残した予算の活用も視野に入れる考えを示した。
ガソリン補助拡充、与党と検討 既存予算活用も―鈴木財務相
2023年08月25日12時37分
鈴木俊一財務相は２５日の閣議後記者会見で、岸田文雄首相がガソリン価格高騰対策を月内に策定するよう与党に指示したことについて、「与党や事業を所管する経済産業省と連携しつつ検討を進めていきたい」と語った。ガソリン補助金の拡充に伴う財源には、使い残した予算の活用も視野に入れる考えを示した。
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