米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は２５日（日本時間）、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）長期滞在に向かう古川聡さん（５９）ら４人が搭乗する米宇宙船クルードラゴン７号機の打ち上げを、同日午後４時４９分（同）から、２６日午後４時２７分（同）に延期すると発表した。