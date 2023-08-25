古川さん出発、１日延期 ２６日夕方に―ＮＡＳＡ
2023年08月25日12時35分
米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は２５日（日本時間）、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）長期滞在に向かう古川聡さん（５９）ら４人が搭乗する米宇宙船クルードラゴン７号機の打ち上げを、同日午後４時４９分（同）から、２６日午後４時２７分（同）に延期すると発表した。
古川さん出発、１日延期 ２６日夕方に―ＮＡＳＡ
2023年08月25日12時35分
米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は２５日（日本時間）、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）長期滞在に向かう古川聡さん（５９）ら４人が搭乗する米宇宙船クルードラゴン７号機の打ち上げを、同日午後４時４９分（同）から、２６日午後４時２７分（同）に延期すると発表した。
こんな記事も
社会用語
社会
詐欺容疑の男性２人不起訴 名古屋地検(08/25 14:47)
親子３人を鑑定留置へ ススキノの男性殺害―札幌地検(08/25 14:15)
中国で食塩買いだめ 「海の汚染が心配」(08/25 13:31)
大規模地震でも倒壊回避 耐震基準、強化の歴史―既存建物改修が課題に・関東大震災１００年(08/25 13:31)
「昆虫の聖地」ツアー、起爆剤に カブトムシ・クワガタ…希少動物も―多様性育む里山、福島・田村市(08/25 13:31)
マイナポイント、ミス１９１件に 総務省(08/25 13:15)
新型コロナ、専門家会議を刷新 尾身茂氏は退任、分科会廃止へ―政府(08/25 12:51)
古川さん出発、１日延期 ２６日夕方に―ＮＡＳＡ(08/25 12:35)
運送会社社長、詐取認める 楽天モバイルから９８億円―東京地裁(08/25 12:23)
大雨被害、激甚災害に指定 政府(08/25 11:57)
隈研吾氏の予土線応援ベンチ 愛媛、高知県〔地域〕(08/25 11:53)
水産業界、拭えぬ風評懸念 既に実害、「輸出半減」の声も―処理水放出(08/25 11:04)
学校の多忙化対策に重点 総額５兆９２１６億円で調整―文科省概算要求(08/25 10:57)
南鳥島近海で台風１０号発生 ２８日に東北・北海道沖か―気象庁(08/25 10:46)
秋篠宮ご夫妻のベトナム訪問決定 ９月下旬、外交樹立５０年で(08/25 10:35)
「うらじゃ」踊り、２８００人熱演 岡山市〔地域〕(08/25 10:28)
県産フルーツ、馳知事が駅でＰＲ 石川県〔地域〕(08/25 10:25)
多彩な人材を特集、紹介 ２３年版警察白書(08/25 10:22)
紀伊水道で船衝突、２人不明 ３人救助―海保(08/25 09:04)
青森、岩手、宮城で震度３(08/25 08:11)
処理水放出、「安全最優先」 三段階検査、トラブル対策も―東電(08/25 07:11)
廃炉作業の本格化目指す 処理水初年度減少量、タンク１０基分―完了見込み不透明・東電(08/25 07:10)
「議員続けて」「レールに乗って」 検事聴取、録音の詳細公表―参院選買収(08/25 07:10)
中韓メディアなど速報 処理水放出開始(08/24 22:27)
国の責任「文書化を」 処理水放出、懸念の声も―宮城、茨城(08/24 21:16)
「強い決意と覚悟で対応」 処理水放出で東電社長(08/24 20:23)
尾身分科会長、退任へ コロナ禍で政府に助言―専門家会議を刷新(08/24 19:01)
市川猿之助被告、１０月初公判 両親の自殺ほう助―東京地裁(08/24 18:59)
「安全性確保が大前提」 処理水放出開始で福島知事(08/24 18:09)
辺野古訴訟、沖縄県の敗訴確定へ 移設工事巡り９月判決―最高裁(08/24 17:55)