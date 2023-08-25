感染症危機管理監に栗生氏
2023年08月25日12時26分
政府は２５日、９月に発足する内閣感染症危機管理統括庁のトップとなる内閣感染症危機管理監に栗生俊一官房副長官を充てる人事を決めた。危機管理監補には藤井健志官房副長官補が就く。
尾身分科会長、退任へ コロナ禍で政府に助言―専門家会議を刷新
危機管理統括審議官に中村博治内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、危機管理対策官に迫井正深厚生労働省医務技監をそれぞれ起用する。いずれも９月１日付。
感染症危機管理監に栗生氏
2023年08月25日12時26分
政府は２５日、９月に発足する内閣感染症危機管理統括庁のトップとなる内閣感染症危機管理監に栗生俊一官房副長官を充てる人事を決めた。危機管理監補には藤井健志官房副長官補が就く。
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