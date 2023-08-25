円相場、１４６円０１～０１銭 ２５日正午現在
2023年08月25日12時08分
２５日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１４６円０１～０１銭と、前日（１４５円３２～３３銭）に比べ６９銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４６円０１～０１銭 ２５日正午現在
2023年08月25日12時08分
２５日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１４６円０１～０１銭と、前日（１４５円３２～３３銭）に比べ６９銭の円安・ドル高となった。
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