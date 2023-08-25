首相動静（８月２５日）
2023年08月25日10時22分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前９時３５分、公邸発。同３６分、官邸着。
午前１０時２分から同１１分まで、閣議。
首相動静（８月２５日）
2023年08月25日10時22分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前９時３５分、公邸発。同３６分、官邸着。
午前１０時２分から同１１分まで、閣議。
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