２５日午前の東京株式市場で、日経平均株価の下げ幅が一時前日比５００円を超えた。パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の講演を控え、持ち高調整売りで米国株が下落。これを受け、半導体関連株を中心に売りが優勢となった。午前９時１５分現在は前日比５０５円８９銭安の３万１７８１円３２銭。