円相場、１４６円０４～０５銭 ２５日午前９時現在
2023年08月25日09時07分
２５日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４６円０４～０５銭と、前日（１４５円３２～３３銭）に比べ７２銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４６円０４～０５銭 ２５日午前９時現在
2023年08月25日09時07分
２５日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４６円０４～０５銭と、前日（１４５円３２～３３銭）に比べ７２銭の円安・ドル高となった。
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