青森、岩手、宮城で震度３
2023年08月25日08時11分
２５日午前７時４８分ごろ、三陸沖を震源とする地震があり、青森県八戸市と盛岡市、宮城県石巻市などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は５．８と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝岩手県宮古市、宮城県登米市
震度２＝青森市、岩手県大船渡市、仙台市。
青森、岩手、宮城で震度３
2023年08月25日08時11分
２５日午前７時４８分ごろ、三陸沖を震源とする地震があり、青森県八戸市と盛岡市、宮城県石巻市などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は５．８と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝岩手県宮古市、宮城県登米市
震度２＝青森市、岩手県大船渡市、仙台市。
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