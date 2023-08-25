２４日の日本選手 米大リーグ
2023年08月25日07時17分
▽レッドソックス・吉田 アストロズ戦に５番指名打者で出場し、６打数２安打、１打点、１三振。打率２割９分５厘。（時事）
２４日の日本選手 米大リーグ
2023年08月25日07時17分
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