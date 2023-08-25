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２５日の朝刊（都内最終版）☆１

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２５日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年08月25日06時58分

【１面トップ】
〔朝日〕福島第一　処理水放出　国産全水産物　中国が禁輸　日本政府抗議、撤廃求める
〔毎日〕東電　処理水放出を開始　福島第１　完了まで３０～４０年▽中国、水産物全面禁輸
〔読売〕北「衛星」再び失敗　Ｊアラート発令　沖縄を通過　ＥＥＺ外落下　「１０月に３回目」予告
〔日経〕原発処理水　放出を開始　「廃炉」目標まで３０年　デブリなど難題
〔産経〕露、武装反乱「粛清」か　プリゴジン氏「死亡」搭乗機墜落　米大統領もプーチン氏関与示唆
〔東京〕処理水放出開始　漁師　みんな泣いている▽福島　葛藤の海　「心配、でも頑張るしかない」
【共通ニュース】
◆辺野古　沖縄県敗訴確定へ　軟弱地盤　工事再開の可能性
◆ＢＲＩＣＳ　６カ国新加盟　来年１月　サウジ、イランなど
◆次期衆院選　自公、「東京協力」復活へ文書　来月にも締結　党首会談で合意
マイナ保険証　ひも付け未了７７万人　首相「１１月メドに完了」指示　
◆欠席トランプ氏が存在感　米共和討論会　有力候補対立避ける
◆半導体大手　生成ＡＩ追い風　エヌビディア最終益９倍超
◆尾身会長退任へ　政府、コロナ分科会廃止方針
◆大谷、今季残り登板せず　右ひじ損傷（続）

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