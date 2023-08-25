【１面トップ】

〔朝日〕福島第一 処理水放出 国産全水産物 中国が禁輸 日本政府抗議、撤廃求める

〔毎日〕東電 処理水放出を開始 福島第１ 完了まで３０～４０年▽中国、水産物全面禁輸

〔読売〕北「衛星」再び失敗 Ｊアラート発令 沖縄を通過 ＥＥＺ外落下 「１０月に３回目」予告

〔日経〕原発処理水 放出を開始 「廃炉」目標まで３０年 デブリなど難題

〔産経〕露、武装反乱「粛清」か プリゴジン氏「死亡」搭乗機墜落 米大統領もプーチン氏関与示唆

〔東京〕処理水放出開始 漁師 みんな泣いている▽福島 葛藤の海 「心配、でも頑張るしかない」

【共通ニュース】

◆辺野古 沖縄県敗訴確定へ 軟弱地盤 工事再開の可能性

◆ＢＲＩＣＳ ６カ国新加盟 来年１月 サウジ、イランなど

◆次期衆院選 自公、「東京協力」復活へ文書 来月にも締結 党首会談で合意

◆マイナ保険証 ひも付け未了７７万人 首相「１１月メドに完了」指示

◆欠席トランプ氏が存在感 米共和討論会 有力候補対立避ける

◆半導体大手 生成ＡＩ追い風 エヌビディア最終益９倍超

◆尾身会長退任へ 政府、コロナ分科会廃止方針

◆大谷、今季残り登板せず 右ひじ損傷（続）