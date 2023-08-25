英国王、９月に訪仏
2023年08月25日01時34分
【ロンドンＡＦＰ時事】英王室は２４日、チャールズ国王が９月２０～２２日、フランスを訪問すると発表した。カミラ王妃も同行する。
英国王、９月に訪仏
2023年08月25日01時34分
【ロンドンＡＦＰ時事】英王室は２４日、チャールズ国王が９月２０～２２日、フランスを訪問すると発表した。カミラ王妃も同行する。
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ウォール・ストリート・ジャーナル