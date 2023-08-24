ＮＹ株、小動き
2023年08月24日23時02分
【ニューヨーク時事】２４日のニューヨーク株式相場は、この日から開かれる経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」に参加する各国の中央銀行当局者らの発言待ちで様子見気分が強く、小動きで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比８．９０ドル安の３万４４６４．０８ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は５９．５３ポイント高の１万３７８０．５６。
ＮＹ株、小動き
2023年08月24日23時02分
【ニューヨーク時事】２４日のニューヨーク株式相場は、この日から開かれる経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」に参加する各国の中央銀行当局者らの発言待ちで様子見気分が強く、小動きで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比８．９０ドル安の３万４４６４．０８ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は５９．５３ポイント高の１万３７８０．５６。
こんな記事も
国際用語
国際
何も変わらない プリゴジン氏「死亡」でも―リトアニア大統領(08/24 23:03)
ＮＹ株、小動き(08/24 23:02)
ウクライナ関与せず 「ロシア動乱始まる」―ゼレンスキー政権(08/24 22:51)
ＮＹ円、１４５円台後半(08/24 22:32)
中韓メディアなど速報 処理水放出開始(08/24 22:27)
米サブウェイ、身売りに合意 投資会社が買収(08/24 22:21)
世界の燃料補助、１千兆円 ２２年、過去最高更新―ＩＭＦ(08/24 22:09)
「ＡＩサミット」１１月開催 安全性確保へ議論―英(08/24 21:33)
「不屈の国民」たたえる 独立記念日に合わせ演説動画―ウクライナ大統領(08/24 21:12)
トルコ中銀、政策金利２５％に インフレ再加速で利上げ(08/24 21:04)
ウクライナ情勢、遠のく外交解決 穀物合意も復活見通せず(08/24 20:55)
プリゴジン氏ら全員死亡か ジェット機墜落、原因究明焦点―ミサイル撃墜説も・ロシア(08/24 20:53)
会場周辺にトランプ派集結 民主支持者の抗議デモも―米共和討論会(08/24 20:32)
ＢＲＩＣＳより月面着陸？ 支持固め、国威発揚に利用―インド首相(08/24 20:32)
円、１４５円台半ば ロンドン外為(08/24 20:31)
女性元校長、性的虐待で禁錮１５年 豪(08/24 20:06)
記念日前の「成果」ならず 正恩氏の威信傷付く―北朝鮮(08/24 19:42)
北朝鮮、「犯罪行為」と放出非難 処理水放出(08/24 19:19)
イランなど６カ国新加盟 中国の思惑反映、米欧に対抗―ＢＲＩＣＳ(08/24 19:16)
「国際社会の目になる」 ＩＡＥＡ、トリチウム基準値内を確認(08/24 18:43)
北朝鮮、偵察衛星打ち上げまた失敗 事実上の弾道ミサイル発射―１０月の「３回目」表明(08/24 18:23)
太平洋諸島、処理水の監視継続 日本やＩＡＥＡと対話促進(08/24 18:22)
日本産水産物を全面禁輸 処理水放出に反発―中国(08/24 17:36)
円、１４５円台前半 ロンドン外為(08/24 17:18)
韓国政権、ＩＡＥＡと連携 日本大使館ビルに反対派乱入(08/24 16:18)
事故歴、過去に１度だけ ロシア墜落と同型機―プリゴジン氏搭乗・航空専門サイト(08/24 14:48)
白いピューマの赤ちゃん誕生 ニカラグア(08/24 14:14)
処理水に「断固反対」 対抗措置を示唆―中国外務省(08/24 13:44)
放射性モニタリング強化へ 処理水放出を批判―中国(08/24 12:51)
共和、初のテレビ討論会 反トランプ候補にブーイング―米大統領選(08/24 12:29)
ウォール・ストリート・ジャーナル