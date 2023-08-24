【ニューヨーク時事】２４日のニューヨーク株式相場は、この日から開かれる経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」に参加する各国の中央銀行当局者らの発言待ちで様子見気分が強く、小動きで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比８．９０ドル安の３万４４６４．０８ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は５９．５３ポイント高の１万３７８０．５６。