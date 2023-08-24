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明治学院、天理など８強入り　全国高校軟式野球

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明治学院、天理など８強入り　全国高校軟式野球

2023年08月24日21時16分

　第６８回全国高校軟式野球選手権大会は２４日、兵庫県の明石トーカロ球場などで開幕して１回戦４試合が行われ、明治学院（東京）、天理（近畿・奈良）、専大北上（東東北・岩手）、拓大紅陵（南関東・千葉）が準々決勝に進んだ。
　明治学院は開新（南部九州・熊本）に４―０、天理は茗渓学園（北関東・茨城）に２―０で勝利。専大北上は報徳学園（兵庫）を５―０、拓大紅陵は香川誠陵（四国・香川）を６―１で下した。

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