セ・リーグ個人別本塁打成績 （２４日現在）
2023年08月24日21時14分
岡本和（巨） ３４
村 上（ヤ） ２４
牧 （Ｄ） ２２
オスナ（ヤ） １８
細 川（中） １７
宮 崎（Ｄ） １７
坂 本（巨） １４
大城卓（巨） １４
大 山（神） １４
デビッ（広） １４
佐藤輝（神） １４
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
セ・リーグ個人別本塁打成績 （２４日現在）
2023年08月24日21時14分
岡本和（巨） ３４
村 上（ヤ） ２４
牧 （Ｄ） ２２
オスナ（ヤ） １８
細 川（中） １７
宮 崎（Ｄ） １７
坂 本（巨） １４
大城卓（巨） １４
大 山（神） １４
デビッ（広） １４
佐藤輝（神） １４
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
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