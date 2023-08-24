巨人の赤星が今季初勝利 プロ野球・巨人―ヤクルト
2023年08月24日21時06分
巨人が３連勝。二回にブリンソンのソロで先制。六回には３連続四球で無死満塁とし、坂本の犠飛と丸の３ランで４点を加えた。赤星は力のある球をテンポ良く投げ、８奪三振の７回無失点で今季初勝利。ヤクルトは反撃が遅く３連敗。
巨人の赤星が今季初勝利 プロ野球・巨人―ヤクルト
2023年08月24日21時06分
巨人が３連勝。二回にブリンソンのソロで先制。六回には３連続四球で無死満塁とし、坂本の犠飛と丸の３ランで４点を加えた。赤星は力のある球をテンポ良く投げ、８奪三振の７回無失点で今季初勝利。ヤクルトは反撃が遅く３連敗。
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