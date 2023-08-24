オリックスが１分けを挟み、今季初の６連勝。三回に宗の右前打と中川圭の３ランで４点を先取。七回は中川圭の中前打で加点した。宮城は無四球で、１２三振を奪い９勝目。今季３度目の完封を遂げた。３連敗の西武は２試合連続の無得点。