円、１４５円台半ば ロンドン外為
2023年08月24日20時31分
【ロンドン時事】２４日午前のロンドン外国為替市場では、米長期金利の上昇を背景に円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１４５円台半ばに下落した。正午現在は１４５円３９～４９銭と、前日午後４時比６８銭の円安・ドル高。
円、１４５円台半ば ロンドン外為
2023年08月24日20時31分
【ロンドン時事】２４日午前のロンドン外国為替市場では、米長期金利の上昇を背景に円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１４５円台半ばに下落した。正午現在は１４５円３９～４９銭と、前日午後４時比６８銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル