グッドスピード、３０件で過大請求 計６３万円、サンプル調査で判明
2023年08月24日20時29分
中古車販売を手掛けるグッドスピードは２４日、今年４月以降に損害保険会社に修理代金を請求した１０５１件を対象に社内で調査した結果、３０件について計６３万３９５０円を過大に請求していたと発表した。
グッドスピード、３０件で過大請求 計６３万円、サンプル調査で…
2023年08月24日20時29分
中古車販売を手掛けるグッドスピードは２４日、今年４月以降に損害保険会社に修理代金を請求した１０５１件を対象に社内で調査した結果、３０件について計６３万３９５０円を過大に請求していたと発表した。
こんな記事も
経済用語
経済
金融庁、損保ジャパンに立ち入り検討 ビッグモーター不正で(08/24 21:24)
食料安保強化へ２．７兆円要求 国産化推進に重点配分―農水省(08/24 20:35)
関電不正閲覧「システム過信」 送配電子会社社長(08/24 20:31)
アトラクションの名称発表 東京ディズニーシーの新区画(08/24 20:31)
処理水、海洋放出開始 東電福島第１原発、廃炉へ節目―完了まで３０年、風評対策課題(08/24 20:30)
グッドスピード、３０件で過大請求 計６３万円、サンプル調査で判明(08/24 20:29)
地方局のネット配信、官民で支援 著作権、契約交渉に対応―総務省会議(08/24 19:46)
被災地の水産業支援強化 ４３１３億円要求へ―復興庁(08/24 19:35)
スマホ向け決済で連携 みずほ銀と三菱ＵＦＪ銀(08/24 19:29)
連合、芳野会長続投へ ２期目、１０月に正式決定(08/24 18:47)
そごう・西武の売却決定延期 来週以降に、反対派に配慮―セブン＆アイ(08/24 18:05)
日本産水産物を全面禁輸 処理水放出に反発―中国(08/24 17:36)
円相場、１４５円３２～３３銭 ２４日午後５時現在(08/24 17:07)
過去最大２７５９億円 国民保護活動の調査費計上―海保・概算要求(08/24 15:38)
７月のスーパー売上高、４．９％増 食品値上げで(08/24 15:32)
災害、物流２４年問題に対応 一般会計７兆３８９億円要求―国交省(08/24 15:11)
２７６円高の３万２２８７円２１銭 ２４日の平均株価(08/24 15:06)
ビッグモーターとの代理店契約解約 保険金不正請求で―東京海上(08/24 15:01)
児童手当拡充で総額膨張も 一般会計は４兆４８３億円―こども庁概算要求(08/24 14:47)
処理水に「断固反対」 対抗措置を示唆―中国外務省(08/24 13:44)
処理水、海洋放出開始 復興へ廃炉急ぐ―事故から１２年、転換点・東電福島第１原発(08/24 13:10)
トリチウム、最大６３ベクレル 放出前処理水、基準下回る―東電(08/24 12:17)
円相場、１４４円９９～９９銭 ２４日正午現在(08/24 12:09)
ＮＥＣ、米バイオ企業などと新会社 がんゲノム検査活用した治療法開発(08/24 11:52)
１３６円高の３万２１４６円３３銭 ２４日午前の平均株価(08/24 11:43)
処理水、海洋放出開始へ 復興へ廃炉急ぐ―事故から１２年、転換点・東電福島第１原発(08/24 11:29)
円相場、１４４円６８～６９銭 ２４日午前９時現在(08/24 09:06)
「デコ活」推進に５２億円 脱炭素へ意識変革促す―環境省概算要求(08/24 07:52)
ガソリン高騰、家計直撃 物流業界もコスト増懸念(08/24 07:07)
みやぎ生協もトリチウム検査 福島産水産物の販売継続(08/24 07:05)
ビジネスワイヤ
PR TIMES