北朝鮮、「犯罪行為」と放出非難 処理水放出
2023年08月24日19時19分
【ソウル時事】北朝鮮外務省の報道官は２４日、東京電力福島第１原発の処理水放出について「核汚染水の海洋放出は人類の生存を脅かす人倫に反する犯罪行為だ」と非難し、中止を要求する談話を発表した。朝鮮中央通信が伝えた。
北朝鮮、「犯罪行為」と放出非難 処理水放出
2023年08月24日19時19分
【ソウル時事】北朝鮮外務省の報道官は２４日、東京電力福島第１原発の処理水放出について「核汚染水の海洋放出は人類の生存を脅かす人倫に反する犯罪行為だ」と非難し、中止を要求する談話を発表した。朝鮮中央通信が伝えた。
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