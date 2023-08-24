パリ五輪柔道代表・談話
2023年08月24日18時34分
◇目指していた舞台
村尾三四郎 スタートラインに立てたのは非常にうれしい。小さい時から目指していた舞台。しっかり優勝して、自分自身の目標を達成したい。
パリ五輪柔道代表・談話
2023年08月24日18時34分
◇目指していた舞台
村尾三四郎 スタートラインに立てたのは非常にうれしい。小さい時から目指していた舞台。しっかり優勝して、自分自身の目標を達成したい。
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