【ロンドン時事】２４日朝のロンドン外国為替市場では、米長期金利の上昇を背景に円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１４５円台前半に弱含んだ。午前９時現在は１４５円２８～３８銭と、前日午後４時比５７銭の円安・ドル高。