沖縄南方で台風９号発生 フィリピンの東海上へ―気象庁
2023年08月24日17時15分
気象庁は２４日、沖縄県・先島諸島の南海上で午後３時に熱帯低気圧が台風９号に変わったと発表した。今後フィリピンの東海上に向かい、２９日にかけて付近にとどまる見込み。
９号は２４日午後３時、先島諸島の南海上を時速１０キロで北北西へ進んだ。中心気圧は１００２ヘクトパスカル、最大風速１８メートル、最大瞬間風速２５メートル。半径２８０キロ以内が風速１５メートル以上の強風域。
沖縄南方で台風９号発生 フィリピンの東海上へ―気象庁
2023年08月24日17時15分
気象庁は２４日、沖縄県・先島諸島の南海上で午後３時に熱帯低気圧が台風９号に変わったと発表した。今後フィリピンの東海上に向かい、２９日にかけて付近にとどまる見込み。
９号は２４日午後３時、先島諸島の南海上を時速１０キロで北北西へ進んだ。中心気圧は１００２ヘクトパスカル、最大風速１８メートル、最大瞬間風速２５メートル。半径２８０キロ以内が風速１５メートル以上の強風域。
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