新たに６カ国加盟へ ＢＲＩＣＳ
2023年08月24日17時06分
【北京時事】南アフリカのラマポーザ大統領は２４日、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アで構成する新興５カ国（ＢＲＩＣＳ）にアルゼンチンやイランなど６カ国を新たに加えると発表した。
新たに６カ国加盟へ ＢＲＩＣＳ
2023年08月24日17時06分
【北京時事】南アフリカのラマポーザ大統領は２４日、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アで構成する新興５カ国（ＢＲＩＣＳ）にアルゼンチンやイランなど６カ国を新たに加えると発表した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル