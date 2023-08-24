７月のスーパー売上高、４．９％増 食品値上げで
2023年08月24日15時32分
日本チェーンストア協会が２４日発表した７月の全国スーパー売上高は、総額１兆１６６３億円だった。既存店ベースで前年同月比４．９％増と５カ月連続のプラス。節約志向の高まりから買い控え傾向が続いているが、相次ぐ食品値上げで総額は伸びた。
食料品は総菜や鶏肉・豚肉、冷凍食品が好調で、４．８％増。衣料品はワンピースや浴衣など夏物が売れ、８．６％のプラスに。住居関連品も行楽用品などが伸び、４．４％増だった。
７月のスーパー売上高、４．９％増 食品値上げで
2023年08月24日15時32分
日本チェーンストア協会が２４日発表した７月の全国スーパー売上高は、総額１兆１６６３億円だった。既存店ベースで前年同月比４．９％増と５カ月連続のプラス。節約志向の高まりから買い控え傾向が続いているが、相次ぐ食品値上げで総額は伸びた。
食料品は総菜や鶏肉・豚肉、冷凍食品が好調で、４．８％増。衣料品はワンピースや浴衣など夏物が売れ、８．６％のプラスに。住居関連品も行楽用品などが伸び、４．４％増だった。
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