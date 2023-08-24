日本大使館に反対派乱入 韓国
2023年08月24日14時13分
【ソウル時事】ソウルの日本大使館が入居するビルに２４日、東京電力福島第１原発の処理水放出に反対する複数の人物が乱入し、警察に拘束された。関係者が明らかにした。聯合ニュースによると、拘束されたのは大学生１６人。
日本大使館に反対派乱入 韓国
2023年08月24日14時13分
【ソウル時事】ソウルの日本大使館が入居するビルに２４日、東京電力福島第１原発の処理水放出に反対する複数の人物が乱入し、警察に拘束された。関係者が明らかにした。聯合ニュースによると、拘束されたのは大学生１６人。
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