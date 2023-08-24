公明党の山口那津男代表は２４日の中央幹事会で、政府がガソリン補助金を段階的に縮小していることに苦言を呈した。「（価格が）上がる激変が生じれば補助金を増やす方針だった」と述べた上で、「１４週連続して上がった。政府の方針がきちんと実行されていないと厳しく指摘しなければならない」と不満を示した。