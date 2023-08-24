ＮＥＣ、米バイオ企業などと新会社 がんゲノム検査活用した治療法開発
2023年08月24日11時52分
ＮＥＣは２４日、米バイオベンチャー企業のボストンジーン・コーポレーション（マサチューセッツ州）、日本産業パートナーズ（東京）と共に、合弁会社「ボストンジーン・ジャパン」を設立したと発表した。ボストンジーンが持つがんゲノム検査技術を活用し、新たな治療法の開発と検証を進める。
ＮＥＣ、米バイオ企業などと新会社 がんゲノム検査活用した治療…
2023年08月24日11時52分
ＮＥＣは２４日、米バイオベンチャー企業のボストンジーン・コーポレーション（マサチューセッツ州）、日本産業パートナーズ（東京）と共に、合弁会社「ボストンジーン・ジャパン」を設立したと発表した。ボストンジーンが持つがんゲノム検査技術を活用し、新たな治療法の開発と検証を進める。
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